Рейдерский захват парковки в Москве обернулся побоищем

Администрация управляющей компании жилого комплекса "Вершинино" вступила в конфликт с группой неизвестных, объявивших о захвате парковки. Рейдеры ворвались в операторскую комнату и забросали ее шумовыми гранатами.

Жители комплекса вызвали на место происшествия стражей порядка, но они не смогли урегулировать конфликт, передает Life.ru. Очевидцы рассказали, что при захвате парковки слышали выстрелы. В результате конфликт между хозяевами территории перешел в драку. "Паркинг принадлежит собственникам квартир по долевому участию. Когда комплекс был сдан, управляющая компания, выбранная на общем собрании, приступила к эксплуатации. Непонятно, откуда появилась другая компания", – рассказал один из собственников.