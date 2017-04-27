Рейдерский захват парковки в Москве обернулся побоищем
Жители комплекса вызвали на место происшествия стражей порядка, но они не смогли урегулировать конфликт, передает Life.ru. Очевидцы рассказали, что при захвате парковки слышали выстрелы. В результате конфликт между хозяевами территории перешел в драку. "Паркинг принадлежит собственникам квартир по долевому участию. Когда комплекс был сдан, управляющая компания, выбранная на общем собрании, приступила к эксплуатации. Непонятно, откуда появилась другая компания", – рассказал один из собственников.
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