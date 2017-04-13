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Происшествия

У российского актера нашли склад оружия

Федор Брязкун. Фото: vk.com/id6400656
Московская полиция задержала актера Федора Брязкуна по подозрению в торговле оружием. При обыске в его квартире оперативники обнаружили три пистолета.
прочитано 3301 раз

В доме Федора Брязкуна, помимо прочего, обнаружили ножи и топоры. Оперативники нашли пять единиц холодного оружия, передает Life.ru. С какой целью 38-летний актер хранил их, не сообщается.

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"Все изъятое оружие направлено на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", – сообщил источник в правоохранительных органах. Допросив артиста, следователи отпустили его до окончания экспертизы. 

Брязкун состоит в труппе Химкинского драматического театра с 1999 года. В 2006-м он окончил Московский государственный университет культуры и искусств, актерское отделение факультета театра, кино и телевидения. Зрителю известен по ролям в постановках "А зори здесь тихие" и "Гарольд и Мод". Снялся в фильмах "Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение" и "Земский доктор. Жизнь заново." 

У Федора много различных увлечений, и оружие – одно из них. Актер занимается верховой ездой, стрельбой, фотографией и фехтованием. Кроме того, он изготавливает предметы исторической военной атрибутики. 

Автор: Светлана Сидорчук13 апреля 2017, 13:08

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