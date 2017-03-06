На востоке Москвы водитель сбил мать с коляской

В столице водитель легковушки сбил женщину, которая переходила дорогу с детской коляской. Инцидент произошел возле дома 27 на 15-й Парковой улице, передает ТАСС.
В настоящее время на месте ЧП работают медики, которые оказывают помощь пострадавшим. Причина ДТП устанавливается.
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