Российский студент пропал без вести в Великобритании

Россиянин, учащийся в одном из университетов Великобритании, пропал без вести. Последний раз студента видели в графстве Суррей, передает ТАСС.
"В Англии без вести пропал российский гражданин Иванело Виктор Валерьевич. Расследование и розыск ведутся полицией графства Суррей", – сообщили в посольстве России.
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