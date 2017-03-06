Российский студент пропал без вести в Великобритании

Россиянин, учащийся в одном из университетов Великобритании, пропал без вести. Последний раз студента видели в графстве Суррей, передает ТАСС.

"В Англии без вести пропал российский гражданин Иванело Виктор Валерьевич. Расследование и розыск ведутся полицией графства Суррей", – сообщили в посольстве России.