В центре Москвы водитель Lexus сбил бабушку с двумя детьми

Водитель Lexus сбил женщину и ее двоих внуков, которые переходили проезжую часть. Инцидент произошел в центре Москвы на улице Верхняя Красносельская, передает Life.ru.
После ДТП мужчина бросил иномарку и скрылся. В результате автоаварии два мальчика 7 и 11 лет получили травмы. Им потребовалась медицинская помощь.
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