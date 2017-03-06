В центре Москвы водитель Lexus сбил бабушку с двумя детьми

Водитель Lexus сбил женщину и ее двоих внуков, которые переходили проезжую часть. Инцидент произошел в центре Москвы на улице Верхняя Красносельская, передает Life.ru.

После ДТП мужчина бросил иномарку и скрылся. В результате автоаварии два мальчика 7 и 11 лет получили травмы. Им потребовалась медицинская помощь.