Пожар в московской девятиэтажке попал на видео

В одной из девятиэтажек Москвы произошел пожар. Спасатели вывели из охваченного огнем здания 33 человек, передает "Газета.ру".

Инцидент произошел на Полярной улице. Очагом возгорания стала трехкомнатная квартира на пятом этаже. К настоящему времени огонь потушен. При пожаре пострадал один человек.