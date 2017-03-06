Пожар в московской девятиэтажке попал на видео

В одной из девятиэтажек Москвы произошел пожар. Спасатели вывели из охваченного огнем здания 33 человек, передает "Газета.ру".
Инцидент произошел на Полярной улице. Очагом возгорания стала трехкомнатная квартира на пятом этаже. К настоящему времени огонь потушен. При пожаре пострадал один человек.
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