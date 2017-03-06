Житель Москвы сдал сбежавшего в "ИГ" сына

В Москве 53-летний Иброхим С. вынужден был сдать полиции своего сына, являющегося членом запрещенной в России террористической группировки "ИГ". Он обратился в центр по противодействию экстремизму.

Пожилой мужчина сообщил правоохранителям, что его 26-летний сын Солех уехал воевать в Сирию. Он рассказал, что обратился к стражам порядка из-за активной вербовки сыном других членов его семьи и знакомых.

Солех призывал вступить в "ИГ" жителей деревни Мамыри в Новой Москве. Делал он это при помощи мессенджеров и религиозной литературы, сообщает Life.ru. В отношении 26-летнего террориста возбуждено уголовное дело.

Как писали Dni.ru, в Китае нашли помощников "ИГ". Террористы обратились к властям Китая, пригрозив им "реками крови". Специалисты отмечают, что при всей удаленности КНР от захваченного экстремистами региона их угрозы имеют реальную основу. Сторона, которая надеется развязать внутрикитайский конфликт, может рассчитывать на поддержку некоторой части уйгуров.

Напомним, в ходе спецоперации в Дагестане были нейтрализованы члены банды, связанной с запрещенной в России террористической группировкой. Трое боевиков были задержаны, один из злоумышленников – убит. Бандиты планировали нападения на полицейских на территории республики. Во время проведения спецоперации никто из мирных жителей не пострадал.