Пьяный москвич с японским мечом напал на прохожих

На востоке Москвы пьяный мужчина напал на прохожих. Он был вооружен японским мечом. Инцидент произошел на Зеленом проспекте, передает РИА Новости.

Москвич подошел к двум приятелям, после чего между мужчинами произошел конфликт. В результате незнакомец нанес оппоненту несколько ударов мечом, порезав куртку.

Правоохранители задержали нападавшего и изъяли у него сувенирный японский меч. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.