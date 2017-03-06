Пьяный москвич с японским мечом напал на прохожих

На востоке Москвы пьяный мужчина напал на прохожих. Он был вооружен японским мечом. Инцидент произошел на Зеленом проспекте, передает РИА Новости.
Москвич подошел к двум приятелям, после чего между мужчинами произошел конфликт. В результате незнакомец нанес оппоненту несколько ударов мечом, порезав куртку.
Правоохранители задержали нападавшего и изъяли у него сувенирный японский меч. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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