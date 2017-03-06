Российского солдата застрелил снайпер в Сирии

В городе Озерске Челябинской области похоронили 23-летнего военнослужащего Ивана Слышкина. Молодой человек погиб при выполнении боевого задания в составе группы российских войск в Сирии от пули снайпера, передает Znak.com. Срочную службу он проходил в начале 2010-х в Чечне, где получил боевые награды "За службу на Северном Кавказе", "За мужество" и "За отвагу". После армии молодой человек вернулся в Озерск и планировал жениться. Перед свадьбой он вызвался добровольцем в Сирию. На похоронах Ивана Слышкина собрались сотни местных жителей. Друзья и близкие планируют обратиться к властям с просьбой разрешить установить мемориальную доску о погибшем.