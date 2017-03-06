Выпавший из окна москвич разбился о козырек подъезда

Утром 6 марта жительница Москвы обнаружила мертвым 23-летнего сына на козырьке подъезда, передает телеканал "360". На теле были зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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