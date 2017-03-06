Москвич попался на продаже медалей бабушки-ветерана

В центре столицы задержан местный житель: он пытался незаконно сбыть медали, принадлежащие его бабушке, передает агентство городских новостей "Москва". "Мужчина хотел продать три медали "Ветеран труда", медаль "40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР", медаль "За безупречную службу" II степени, которые являются подлинными государственными наградами СССР", – уточнили в пресс-службе столичного управления МВД. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.