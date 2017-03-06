Причину смерти двух школьниц в Москве нашли в соцсетях

За неделю в Москве свели счеты с жизнью две 14-летние школьницы. Обе были подписаны на группы соцсети, посвященные ЛГБТ-тематике и японской мультипликации аниме, передает Life.ru. Мама одной из погибших уверена, что именно эти сообщества подтолкнули ее дочь к суициду. "Мою дочь подтолкнули к смерти группы "Аниме". Полина всегда жаловалась, что ее обижают в школе из-за ее внешности. Девочка часто приходила домой в слезах", – рассказала женщина. По факту произошедшего следователи проводят проверку.