Мужчина попал под поезд в Подмосковье

Ранним утром 6 марта на станции Быково Казанского направления Московской железной дороги под поезд попал молодой человек, передает агентство городских новостей "Москва". Он переходил пути в неположенном месте перед приближающимся составом. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, но избежать наезда не удалось.
Пострадавший госпитализирован. Из-за ЧП восемь электричек были задержаны на 40 минут.
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