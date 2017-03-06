Мужчина попал под поезд в Подмосковье

Ранним утром 6 марта на станции Быково Казанского направления Московской железной дороги под поезд попал молодой человек, передает агентство городских новостей "Москва". Он переходил пути в неположенном месте перед приближающимся составом. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, но избежать наезда не удалось.

Пострадавший госпитализирован. Из-за ЧП восемь электричек были задержаны на 40 минут.