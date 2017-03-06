Россиянка упала с 27-го этажа в Таиланде

Гражданка России Ольга Сикач упала с балкона квартиры, расположенной на 27-м этаже в высотном кондоминиуме в таиландском курортном городе Паттайя. "Мы получили неофициальное сообщение о гибели российской гражданки, полицейского рапорта пока у нас нет", – цитирует РИА Новости заведующего консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимира Соснова. Полиция начала расследование.

По данным местных СМИ, в тот день в квартире была вечеринка. Один из ее участников рассказал на допросе, что Сикач вышла на балкон. Через какое-то время он решил проведать девушку, но увидел тело на асфальте, о чем немедленно сообщил охране и администрации кондоминиума.