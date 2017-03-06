На западе Москвы человек упал из окна на машину

На автомобиль, припаркованный рядом с жилым многоэтажным домом на Мичуринском проспекте на западе Москвы, с большой высоты упал человек, передает Life.ru. Удар был такой силы, что у машины погнулась крыша, а лобовое стекло разбилось. Тело оказалось в салоне.

На место ЧП прибыли сотрудники скорой помощи, но им оставалось лишь констатировать смерть. Обстоятельства происшествия уточняются.