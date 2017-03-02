В итальянских Альпах лавиной накрыло 20 лыжников

В итальянских Альпах 2 марта произошел сход лавины. В результате происшествия под снегом оказалась группа из 20 горнолыжников-иностранцев.

Туристы катались за пределами обустроенных трасс, передает местная газета La Repubblica. На месте происшествия работает поисково-спасательная бригада: несколько человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.