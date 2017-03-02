Порошенко объявил траур после гибели шахтеров под Львовом

Президент Украины Петр Порошенко объявил национальный траур после трагедии на шахте во Львовской области. На предприятии произошел взрыв метана, в результате которого погибли 11 человек, передает "Газета.ru". "Порошенко поручил кабинету министров провести проверку угледобывающих предприятий Украины относительно обеспечения средствами и соблюдения норм безопасности", – сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в социальной сети Facebook.