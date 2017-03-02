В Египте сообщили о поимке россиянина с бомбой в аэропорту

В аэропорту Борг эль-Араб в Александрии поймали россиянина, в багаже которого было обнаружено взрывное устройство. О задержании гражданина России местные СМИ.

По предварительным данным, взрывчатку обнаружили саперы: специалистов вызвали после того, как сотрудники воздушной гавани заметили при сканировании багажа подозрительный предмет. Россиянин планировал вылететь самолетом Turkish Airlines в Стамбул, передает "Газета.ru".