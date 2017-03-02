На месте обрушения тоннеля в Москве ищут выживших

По уточненным данным Мосгосстройнадзора, в тоннеле на Калужском шоссе произошло обрушение опалубки, передает РЕН ТВ. Один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести, судьба двух рабочих пока не известна.

Для эвакуации пострадавших прибыл вертолет. На месте трагедии ведется поисковая операция. В МЧС отметили, что сил и средств для работы достаточно. Район ЧП оцеплен, водителей просят выбирать маршруты объезда.

Напомним, что обрушение произошло на 23-м километре Калужского шоссе в районе поселка Газопровод в Новой Москве. Разворотный тоннель шириной 20 метров и длиной полкилометра возводится в рамках реконструкции шоссе. Сообщалось, что площадь обрушения составила 40 квадратных метров, позже появилась информация о ее увеличении до 200 квадратных метров.

