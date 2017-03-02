Меркель опоздала в Египет из-за ЧП с самолетом

Канцлер Германии Ангела Меркель вылетела в Египет с задержкой из-за технических неполадок с самолетом, передает Russia Today. Сообщается, что самолет Airbus 340 Theodor Heuss полчаса простоял на взлетной полосе и только потом смог подняться в воздух. При этом задействовать резервный борт у канцлера Германии возможности не было. Отметим, что после визита в Египет, 3 марта, глава немецкого правительства собирается посетить Тунис.