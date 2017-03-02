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Пятница 3 марта
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Происшествия

В Москве обрушился тоннель: есть погибшие

Продолжение: На месте обрушения тоннеля в Москве ищут выживших
прочитано 3975 раз

На Калужском шоссе в Новой Москве обрушился тоннель, передает Life.ru. По предварительной информации, под завалами оказались несколько человек. По данным РИА Новости, есть один погибший. На место выехали представители оперативных служб.

Lenta.ru сообщает, что обрушение произошло на площади 40 квадратных метров в строящемся тоннеле на 23-м километре Калужского шоссе. В зоне залива бетона в тот момент находились люди, большинству удалось выбраться самостоятельно.

2 марта 2017, 11:26

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