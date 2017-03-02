В Москве обрушился тоннель: есть погибшие

На Калужском шоссе в Новой Москве обрушился тоннель, передает Life.ru. По предварительной информации, под завалами оказались несколько человек. По данным РИА Новости, есть один погибший. На место выехали представители оперативных служб.

Lenta.ru сообщает, что обрушение произошло на площади 40 квадратных метров в строящемся тоннеле на 23-м километре Калужского шоссе. В зоне залива бетона в тот момент находились люди, большинству удалось выбраться самостоятельно.