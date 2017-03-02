В Москве электричка насмерть сбила мужчину

Вечером 1 марта возле станции Москва-3 электричка, следовавшая в столицу из Пушкино, сбила мужчину. "Он шел вдоль путей, на сигналы машиниста не реагировал", – цитирует РИАМО представителя пресс-службы УВД на транспорте по Центральному федеральному округу. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Проводится проверка.