В Москве электричка насмерть сбила мужчину

Вечером 1 марта возле станции Москва-3 электричка, следовавшая в столицу из Пушкино, сбила мужчину. "Он шел вдоль путей, на сигналы машиниста не реагировал", – цитирует РИАМО представителя пресс-службы УВД на транспорте по Центральному федеральному округу. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Проводится проверка.
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