Москвичка пропала в Британии с 42 миллионами

Директор ООО "Ишида Юроп" Марина Б. отправилась в Бирмингем, взяв ключи от системы "Банк Онлайн". После того как она пересекла границу, со счетов компании исчезли 12 миллионов рублей и 500 тысяч евро (30,65 миллиона рублей), передает Life.ru. Таким образом, общая сумма пропажи превысила 42 миллиона рублей.

Из командировки 36-летняя сотрудница должна была вернуться в конце февраля, но регистрацию на рейс она так и не прошла. По факту случившегося проводится проверка.