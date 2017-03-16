Москвич насмерть забил табуреткой неверную возлюбленную

Житель столицы жестоко расправился с возлюбленной, застав ее с другим мужчиной. Москвич накинулся на девушку с табуреткой и бил ее до тех пор, пока жертва не перестала подавать признаки жизни, передает РЕН ТВ.

При этом любовник не вступился за девушку. Он сбежал с места преступления. Инцидент произошел в одной из квартир на Мякининской улице. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства убийства.

Известно, что девушка ранее работала путаной в сауне. Возлюбленный "выкупил" ее за 270 тысяч рублей.