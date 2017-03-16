Массовое ДТП парализовало Варшавское шоссе

В районе дома 170 на Варшавском шоссе столкнулись три машины. В ДТП пострадал один человек, передает агентство "Москва".

Из-за автоаварии затруднено движение в область, перекрыты три полосы. На месте работают медики и правоохранители. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.