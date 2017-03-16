Школьник получил травму головы на горке в Москве

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после того, как школьник получил травму на детской площадке. По предварительным данным, он пострадал в результате обрушения горки спортивного комплекса на улице Мневники.

Мальчик был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. "По версии следствия, получение ребенком травмы стало возможным из-за непринятия сотрудниками ГБУ "Жилищник района Хорошево-Мневники" Москвы мер к безопасной эксплуатации детской площадки", – сообщили в ведомстве.