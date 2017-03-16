Грабители в масках обчистили автосалон в Москве

В ночь на 16 марта в Москве трое грабителей ворвались в автосалон. Мужчины закрывали лицо марлевыми повязками. Они накинулись на сотрудника компании, избили его и связали.
Общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей: грабители вынесли видеорегистраторы и навигаторы, передает РИА ФАН. По факту происшествия проводится проверка.
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