Грабители в масках обчистили автосалон в Москве

В ночь на 16 марта в Москве трое грабителей ворвались в автосалон. Мужчины закрывали лицо марлевыми повязками. Они накинулись на сотрудника компании, избили его и связали.

Общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей: грабители вынесли видеорегистраторы и навигаторы, передает РИА ФАН. По факту происшествия проводится проверка.