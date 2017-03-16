В квартире в центре Москвы нашли труп мужчины

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины в квартире в центре столицы. По предварительным данным, москвич был убит.
На теле зафиксированы колото-резаные раны. Труп отправлен на экспертизу, передает агентство городских новостей "Москва". Проводится проверка.
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