В Зеленограде в ДТП с маршруткой пострадали трое

В Зеленограде произошло ДТП с участием иномарок Nissan и Volvo, а также маршрутки "Газель". В результате инцидента травмы получили три человека. Есть ли среди пострадавших пассажиры маршрутки не уточняется, передает агентство "Москва".

На месте автоаварии работают правоохранители. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.