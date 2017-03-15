В Зеленограде в ДТП с маршруткой пострадали трое

В Зеленограде произошло ДТП с участием иномарок Nissan и Volvo, а также маршрутки "Газель". В результате инцидента травмы получили три человека. Есть ли среди пострадавших пассажиры маршрутки не уточняется, передает агентство "Москва".
На месте автоаварии работают правоохранители. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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