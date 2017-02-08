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Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Преступление произошло на юго-западе столицы, на Балаклавском проспекте. Мужчина нанес юной москвичке ножом колото-резаные ранения лица.
К счастью, девушка смогла вырваться на улицу и позвать на помощь. "Пострадавшей удалось спастись. Нападавшим оказался 38-летний дизайнер, который приехал в Москву с Украины", – цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС. По данным правоохранителей, злоумышленник обыскал карманы москвички.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что на место происшествия прибыли сотрудники ОВД "Нагорный", уголовного розыска и участковые. В результате обхода по квартирам дома подозреваемый был задержан. По этому факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.
Напомним, в Москве 6 февраля произошел еще один вопиющий инцидент с участием несовершеннолетнего. На северо-западе столицы вооруженный ножом мужчина напал на 16-летнего школьника. Инцидент произошел в парке у станции метро "Щукинская".
Как писали Dni.ru, подросток смог вырваться и убежать. однако медицинская помощь ему все же потребовалась: врачи обнаружили у молодого человека порез руки.
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