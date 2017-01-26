В Подмосковье второклассник отбился от педофила

В Подмосковье 8-летнему мальчику удалось отбиться от напавшего на него педофила. Мужчина начал приставать к ребенку в подъезде жилого дома, но неожиданно получил отпор.

О нападении на второклассника в полицию сообщила его мать, 36-летняя Александра Мигачева.

Педофил настиг мальчика в подъезде и начал настойчиво приставать. Извращенец не подозревал, что ребенок не оробеет и не испугается, а быстро среагирует на угрозу.

Второклассник ударил мужчину коленом в пах, после чего убежал домой и рассказал о случившемся маме, передает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вскоре стражи порядка нашли и задержали предполагаемого педофила.

Нападавшим оказался сотрудник местного почтового отделения, 33-летний Владимир Байков. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писали Dni.ru, в Москве недавно произошел еще один резонансный инцидент. 11-летняя школьница переспала с 19-летним юношей, чтобы разоблачить его педофильные наклонности. Пятиклассница познакомилась со студентом-первокурсником в соцсети "ВКонтакте".

После этого девочка напросилась в гости к новому знакомому и ночью сбежала из дома, пока мама и бабушка спали. Оперативники искали школьницу почти двое суток и нашли на остановке общественного транспорта. Девочка рассказала, что намеренно поехала к парню и занялась с ним сексом, чтобы разоблачить его как педофила.