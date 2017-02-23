На Украине похитили депутата Верховной рады

На Украине неизвестные похитили депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. О происшествии рассказали в Одесской областной прокуратуре.

О состоянии здоровья и предполагаемом месте нахождения похищенного ничего неизвестно. Планируется, что для розыска Гончаренко будет создан специальный штаб, передает местное издание "Думская".