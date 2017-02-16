Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн

Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей.

Девушка рассказала, что 1 февраля трое мужчин пробрались в ее квартиру. Один из преступников был вооружен пистолетом, которым он стал угрожать москвичке.

Злоумышленники украли у жительницы столицы тысячу евро, драгоценности, три шубы, дорогой телефон, а также ключи и документы на машину Infiniti QX-50, передает РЕН ТВ. Девушка подозревает в краже бывшего любовника.

Выяснилось, что все это добро было подарено москвичке им же самим. Уточняется, что коварный любовник вместе с напарниками после преступления скрылся на машине. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Как писали Dni.ru, столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет.

Типичный столичный преступник – это мужчина со средним образованием, которого толкает на злодеяние отсутствие постоянного дохода. По итогам прошлого года, на долю представителей сильного пола приходится более 80% совершенных преступлений. При этом рецидивная преступность в Москве ниже, чем в среднем по стране.