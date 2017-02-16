Челябинский "маньяк" оказался грабителем

Некоторые челябинские СМИ распространили тревожную новость – в городе объявился опасный маньяк, который открыл охоту на представительниц прекрасного пола. В полиции подтвердили, что на двух женщин в подъездах жилых домов в Тракторозаводском районе действительно было совершено нападение, однако подчеркнули, что речь идет не о насильнике или убийце. "Преступник угрожал жертвам ножом, но не совершал каких-либо действий сексуального характера", – цитирует РИА ФАН сообщение главного управления МВД России по Челябинску. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Был составлен и словесный портрет преступника – мужчина 50-55 лет на вид, ростом около 160 сантиметров среднего телосложения и славянской внешности. Всех, кто располагает какой-либо информацией о грабителе, просят сообщить об этом в полицию.