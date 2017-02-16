Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы

Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы.

Похищение произошло во дворе одного из жилых домов на улице Красного Маяка в Москве. Как выяснилось, жертва имеет свой бизнес. Предположительно, похищение может быть связано с ее предпринимательской деятельностью.

Женщина вышла на улицу с матерью, к ней подошли несколько неизвестных мужчин, надели на нее наручники и увезли. "Неустановленные лица применили физическую силу к 42-летней женщине, посадили ее в машину Lada Priora и увезли в неизвестном направлении", – цитирует старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлию Иванову ТАСС.

С заявлением о похищении в полицию обратилась мать бизнесвумен. По данному факту организована доследственная проверка. Стражи порядка ищут женщину и ее похитителей, опрашивают родственников пострадавшей и очевидцев произошедшего. В городе введен план "Перехват".

Недавно в Москве произошло подобное дерзкое преступление. Как писали Dni.ru, 10 февраля на Ленинском проспекте столицы злоумышленники затолкали в машину девушку, после чего скрылись с места происшествия. Подозреваемых удалось задержать. Выяснилось, что похищенная девушка смогла самостоятельно отбиться от преступника, перехитрив мужчину и выбросив его из авто. Внедорожник был остановлен неподалеку от места происшествия.