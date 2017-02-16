Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет.

Типичный столичный преступник – это мужчина со средним образованием, которого толкает на злодеяние отсутствие постоянного дохода. По итогам прошлого года, на долю представителей сильного пола приходится более 80% совершенных преступлений.

При этом рецидивная преступность в Москве ниже, чем в среднем по стране. Так, 40,7% от совершенных преступлений в Москве на счету лиц, ранее совершавших преступления. По стране этот показатель составляет 56,7%, передает ТАСС.

Совершали злодеяния будучи в состоянии алкогольного опьянения 16,7% человек. По России эта цифра – 37%, а 5,2% – под воздействием наркотиков.

Одной из положительных тенденций стало то, что число преступлений среди несовершеннолетних снизилось на 14%. На 8,6% в Москве сократилось число преступлений, совершенных приезжими, на 18% – иностранными гражданами.

Также сократилось в 2016 году число зарегистрированных преступлений по Москве в целом. Прежде всего, это произошло за счет снижения числа краж. На их долю приходится 51% от общего числа преступлений в столице. Однако раскрываемость краж является самой низкой среди всех видов преступлений.