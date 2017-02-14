Переодетые в дворников грабители напали на инкассаторов в Москве
Нападение произошло недалеко от отделения "Почты России" на северо-востоке столицы. Вооруженные злоумышленники передвигались на автомобиле Mercedes.
Они пытались отнять у инкассаторов "Почты России" сумку с деньгами, в результате чего завязалась перестрелка. Ранения получили четыре человека, один из налетчиков скончался.
Водителю фельдъегерской службы Олегу М., который был ранен в ходе перестрелки, оказывают медицинскую помощь. Видео нападения было опубликовано в Сети.
По предварительным данным, на преступниках были маски и форма дворников. Пытаясь скрыться, они потеряли пистолет. Прямую трансляцию ведет Life.ru. По факту нападения проводится проверка, для поимки злоумышленников введен план "Перехват", передает ТАСС.
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