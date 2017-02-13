Трамп проверяет все плотины США после катастрофы

Президент США Дональд Трамп выпустил специальный приказ после прорыва крупнейшей плотины в стране. Глава государства потребовал проверить все подобные сооружения.

По словам американского лидера, эта мера необходима, чтобы предотвратить повторение катастрофы. "Вот, зачем мы платим наши налоги", – написал политик в социальной сети Twitter.

Напомним, весь мир следит за происшествием в прямом эфире на YouTube. Из района затопления были эвакуированы порядка 200 тысяч человек. Как писали Dni.Ru, причиной катастрофы стали обильные ливни и эрозия основного, а затем и вспомогательного водосбора.