При пожаре в сауне пострадали постояльцы дома престарелых

В сауне на цокольном этаже пансионата для престарелых в деревне Картмазово в Новой Москве произошел пожар. Из здания были эвакуированы 34 человека, передает телеканал "360". В частности, с крыши специалисты МЧС спустили 19 человек. Сообщается о 16 пострадавших. Информации о жертвах не поступало. Госпитализация потребовалась четырем постояльцам дома престарелых. Из них трое находятся в состоянии легкой степени тяжести, один – в тяжелом.