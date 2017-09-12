Опубликованы уникальные снимки теракта 9/11 из космоса

NASA опубликовало на своем сайте спутниковые снимки Нью-Йорка, сделанные в день трагедии 11 сентября 2001 года. Фотографии сделал находившийся тогда на орбите астронавт Франк Кулбертсон.

На снимках видны клубы дыма, поднимающиеся с того места, где еще недавно находились башни-близнецы. Сами башни, как вспоминали потом многочисленные очевидцы, такое впечатление что мгновенно превратились в пыль вместе с миллионами тонн бетона и строительной стали.

"Ужасно видеть дым, идущий от ран вашей собственной страны, с такой фантастической точки зрения. Это двойственное ощущение: быть на космическом корабле, посвященном улучшению жизни на Земле, и наблюдать за жизнью, разрушаемой такими страшными поступками", – рассказывал позже Кулбертсон.

Снимки долгие годы хранились в архиве NASA, указано на официальном сайте агентства. Теперь, в годовщину трагедии, их решено рассекретить.

"NASA хотело отдать достойную дань уважения людям, которые погибли в трагических событиях 11 сентября", – говорится на сайте агентства. Одним из способов не дать забыть ту трагедию и не допустить подобного впредь в агентстве считают рассекречивание уникальных фотографий.

