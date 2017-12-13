Юный футболист упал во время матча и умер

В Ирландии футболист академии "Шелбурна" Иззи Дезу скончался во время матча. Спортсмену было 16 лет.

Как сообщает пресс-служба клуба, юноша рухнул на поле во втором тайме матча против "Сент-Кевин Бойс". Подбежавшие медики установили, что игрок потерял сознание.

Врачи команды оказали футболисту первую помощь, после чего в критическом состоянии он был доставлен в больницу. Однако медики не смогли спасти юношу. Иззи Дезу скончался не приходя в сознание.