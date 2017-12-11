В Москве на стройплощадке случился крупный пожар

В ночь на 11 декабря в Москве произошел пожар. Огонь возник в одной из бытовок на строительной площадке комплекса "Мир Митино" на Пятницком шоссе.
Информации о пострадавших нет, передает телеканал "360". По предварительным данным, в результате случившегося сгорели 18 построек. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на агентство городских новостей "Москва".
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