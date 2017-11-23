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Происшествия

Пассажирка родила на станции МЦК

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У пассажирки Московского центрального кольца (МЦК) на станции "Кутузовская" начались роды. На помощь будущей матери бросилась старший контролер.

"Не растерялась и ненадолго сменила профессию, приняв роды. Все прошло благополучно, родилась девочка", – сообщили в Telegram-канале МЦК. Малышку передали врачам.

23 ноября 2017, 20:41

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