Пассажирка родила на станции МЦК

У пассажирки Московского центрального кольца (МЦК) на станции "Кутузовская" начались роды. На помощь будущей матери бросилась старший контролер.
"Не растерялась и ненадолго сменила профессию, приняв роды. Все прошло благополучно, родилась девочка", – сообщили в Telegram-канале МЦК. Малышку передали врачам.
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