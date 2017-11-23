Пассажирка родила на станции МЦК

У пассажирки Московского центрального кольца (МЦК) на станции "Кутузовская" начались роды. На помощь будущей матери бросилась старший контролер.

"Не растерялась и ненадолго сменила профессию, приняв роды. Все прошло благополучно, родилась девочка", – сообщили в Telegram-канале МЦК. Малышку передали врачам.