Выпавшая из машины пьяная украинка уснула на асфальте

Вопиющий инцидент произошел в Киеве. Автоледи, управлявшая внедорожником в состоянии сильного алкогольного опьянения, чуть не протаранила детскую площадку, подъехав к ней по пешеходной зоне.

О произошедшем рассказал в группе "Киев оперативный" в Facebook очевидец. Он выгуливал собаку и в какой-то момент обратил внимание на иномарку, движущуюся по пешеходной зоне возле одного из домов. За рулем автомобиля находилась женщина, рядом с ней сидела пассажирка.

"С первого взгляда понял, что с ними что-то не так: жестикуляция, мимика, стеклянный взгляд... Остановились они прямо у входа на детскую площадку. Как только начали выходить, "походон" их выдал моментально", – написал свидетель инцидента. Мужчина не остался безучастным и вызвал на место происшествия полицейских.

"Дамы очень возмутились, что их остановили. Водитель хотела выйти и что-то объяснить полицейским, но выпала из машины", – делится автор поста. По его словам, от автоледи исходил сильный перегар, "как от старых алкашей".

Женщина отказывалась вставать с асфальта. Более того, с ней не смогли справиться даже стражи порядка. Она заснула прямо на дороге. В итоге пьяной автоледи пришлось вызывать скорую помощь. Приехавшие медики констатировали у женщины крайне сильное алкогольное опьянение и госпитализировали ее.