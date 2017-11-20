Под Одессой сатанисты растерзали человека

Под Одессой сатанисты совершили человеческое жертвоприношение. Четверо иностранцев убили своего соотечественника.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины на своем официальном аккаунте в Facebook, на теле погибшего обнаружили вырезанную пентаграмму. По подозрению в убийстве задержаны граждане Турции. Кроме пятиконечной звезды, на теле жертвы обнаружили каббалистические символы.

Как признаются полицейские, даже повидавшие многое следователи были под впечатлением от картины, которая открылась им глазам. Тело убитого было обезображено. После расправы его бросили в костер. Как установила экспертиза, преступники вырезали у него на груди риуальные символы, пока тот еще был жив. "Даже ветераны уголовного розыска, которые видели, казалось, все, были в замешательстве, когда приехали на место преступления", – говорится в сообщении.

Вместе с человеком оккультисты принесли в жертву черную курицу. По словам начальника управления МВД Одессы Дмитро Головина, по месту преступления сразу было понятно, что это не дело рук одного психопата. "Так что нам было очень важно немедленно задействовать все имеющиеся ресурсы для расширения зоны поисков и раскрытия этого резонансного преступления", – написал Головин на своей странице в Facebook.

В итоге, оперативникам удалось сначала выйти на след, а после и задержать четверых граждан Турции. Сейчас они все находятся в СИЗО и ожидают решения суда. Кроме обвинений в убийстве и сектантстве, им предъявлено еще одно: их подозревают в работорговле. Якобы, турки вывозили украинок в свою страну, а там продавали их в бордели.