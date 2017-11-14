Хореограф продавал украинок в секс-рабство

Учитель танцев из Николаевской области Украины оказался сутенером. Мужчина заманивал соотечественниц под предлогом высокооплачиваемой работы танцовщицами в турецком ночном клубе.

Долгие годы злоумышленник вел двойную жизнь. Днем он обучал детей хореографии, а вечером "охотился" на молодых девушек, обещая перспективное трудоустройство в Турции.

Полицейские "разрабатывали" танцора еще с марта этого года. Тогда в полицию обратились две жертвы сутенера. По прибытии в Стамбул оказалось, что девушки должны заниматься не танцами, а проституцией.

Мужчина выбирал жертв из малообеспеченных, неполных семей, а также студенток. Как выяснилось, с турецкой стороной хореограф заключал сделки, обязательными условиями которых был возраст девушек от 19-ти до 34-х лет и худощавое телосложение, сообщает пресс-служба украинской полиции.

Танцовщицам обещали 350-400 долларов за ночь, а платили только 40. Бывали случаи, когда девушке неожиданно сообщали, что она не пригодна к танцам и снижали ценник до десяти долларов. С такими прайсами пострадавшие попадали в долгосрочную финансовую кабалу, а отрабатывать долги нужно было годами, не говоря уже о заработке. Так девушки и становились секс-рабынями и соглашались заниматься проституцией, чтобы хотя бы вернуться домой.

Сутенер был задержан в аэропорту Одессы. Ему предъявлено обвинение в торговле людьми. Меру пресечения для мужчины выберет суд.