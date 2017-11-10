Из ночного клуба в центре Москвы вывели 100 человек

Около 100 человек были эвакуированы их клуба "Известия холл" на Пушкинской площади в центре Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС. На месте работают полицейские и кинологи. Кроме того, эвакуация была произведена из ночного клуба на Шоссе Энтузиастов, передает "Интерфакс". Из здания вывели порядка 500 человек.