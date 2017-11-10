На севере Москвы погибла 16-летняя беременная школьница

В столице под окнами многоэтажки найдено тело 16-летней школьницы. Она находилась на четвертом месяце беременности, передает "МК".
Мертвую девушку обнаружили прохожие поздно вечером 9 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стало падение с большой высоты. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.
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