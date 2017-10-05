iPhone спас женщине жизнь во время стрельбы в Лас-Вегасе

Женщина рассказала, как смартфон спас ее во время трагедии в Лас-Вегасе. Пуля угодила в iPhone 7 Plus.

Телефон 33-летней пассажирки сфотографировал таксист, который вез ее с места трагедии. На нижней части задней панели розового iPhone 7 Plus видна огромная дыра – именно туда попала пуля.

Смартфон не работает, корпус устройства раздроблен, передает Eg.ru. Был ли выстрел направленным или пуля отрикошетила, неясно. Так или иначе, владелица iPhone покинула место бойни невредимой и добралась до дома.

Напомним, вечером 1 октября 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по гостям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. Он оборудовал позицию в одном из номеров гостиницы напротив и за несколько минут убил 59 человек. В давке пострадали более 500 посетителей мероприятия. Когда дверь номера начали взламывать полицейские, злоумышленник застрелился.

По данным СМИ, стрелок принимал успокоительное, которое при определенных обстоятельствах может вызывать приступы агрессии. Препарат ему выписал врач Стивен Уинклер. Со слов экспертов, диазепам провоцирует вспышки гнева, а алкоголь лишь усиливает действие препарата.

В 2015 году финские ученые установили прямую связь между этим средством и немотивированной агрессией. Однако психиатр Майкл Фест из Колумбийского университета считает, что диазепам не имеет отношения к трагедии.

Он способен вызывать кратковременные вспышки ярости, но не может заставлять человека продумывать свои действия, пояснил специалист. Между тем, по сообщениям властей Лас-Вегаса, Пэддок тщательно спланировал нападение – оборудовал огневые позиции и запасся патронами.