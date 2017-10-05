iPhone спас женщине жизнь во время стрельбы в Лас-Вегасе

Скандал на ТЭФИ Свадьба Шурыгиной Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Екатерина Андреева ошеломила признанием
В Сети появились интимные фото стримерши Карины
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Четверг 5 октября
Лента новостей
10:25
Аренду квартиры россияне могут оплатить сексом
10:18
Зеленую ветку метро перекроют на день
09:43
Новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
09:32
Как посетить Пушкинский музей бесплатно
09:11
Названо отличие мужской и женской мастурбации
09:09
Стильная Апексимова украсила собой мужскую компанию
08:35
Подсчитано число жертв ядерного удара КНДР
08:18
Под Москвой сгорел мебельный цех (видео)
07:52
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
22:53
Нового главу фракции "ЕР" в Госдуме изберут 9 октября
22:35
Исхудавшая Пугачева стала королевой ночи
22:08
Соперница вбивает клин между Джигурдой и Анисиной
22:05
Медведеву рассказали об инновационных проектах
21:59
Московский мундеп оправдался за откровенные снимки
21:48
Путин уволил главу Приморского края
21:39
В Турции отыскали настоящую могилу Николая Чудотворца
21:20
Лариса Долина выйдет замуж в четвертый раз
21:14
Дочери затаили обиду на Федосееву-Шукшину
21:06
Под Москвой водитель открыл стрельбу из-за обгона
20:47
Корчевников упал на колени перед Михалковым
20:38
Король Саудовской Аравии прибыл с первым визитом в Москву
19:59
Грустный Куценко сделал сообщение о Бузовой
19:55
Суровый уральский стоматолог сам удалил себе зуб (видео)
19:40
Поргина увезла Караченцова с опухолью из больницы
19:36
Москву сковали многокилометровые пробки
19:22
Найден способ легко похудеть с помощью чая
19:03
Сати Казанова тайно расписалась с итальянцем
18:45
Путин собрался купить электромобиль
18:41
Порошенко опорочил честь бежавшего в Россию бизнесмена
18:34
В Москве из-за футбольного матча перекроют движение
18:08
В Москве пройдет ежегодная конференция по поисковой оптимизации
18:02
Уступка Познера погубила ТЭФИ
17:58
Неадекватный Трамп перепугал выживших в катастрофе
17:53
Как Горбачеву уговорили сняться голой
17:27
Как перестать быть жертвой и начать жить
17:23
Путин рассмешил анекдотом об израильском солдате
17:02
Фото обнаженного мундепа восхитили москвичей
16:56
Скандалистку из "Дома-2" поздравляют с первенцем
16:52
"ЕР" собрала на местные дома культуры дополнительный миллиард
16:38
Минобороны пристыдили за пилотку вермахта
16:38
Госдума защитит авиапассажиров
16:29
В Коми египтянина осудили за нападение на полицейского
16:16
Джигурда рассказал об отношениях с другой женщиной
15:49
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в г. о. Шаховская и Воскресенском районе
15:48
Убийца "пьяного" мальчика запуталась в показаниях
15:29
В Москве ожидается резкое ухудшение погоды
15:26
Жена Караченцова: У Коли рак
15:17
Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
15:14
Путин сделал одолжение Порошенко
15:08
Состояние могилы миллиардера Березовского повергло в ужас
15:01
Курящего на заправке водителя проучили огнетушителем (видео)
14:47
Соловьев осадил возмущенного Познера
14:39
Британцы впервые за много лет выдали россиянина
14:23
Звезда "Буратино" о пьянстве и измене мужа
14:15
Плененного "ИГ" россиянина опознали родственники
14:11
Кузин из "Дома-2" женится на скрипачке
14:09
Актер Пашинин проболтался о секретной операции
14:02
У Караченцова обнаружили новую опухоль
13:57
Как Путин отметит 65-летие
13:31
Изнасилованная Шурыгина раскошелилась на свадебный торт
13:06
Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком
12:46
Студент убил дюжину фазанов в парке Горького
12:46
В Обнинске интеллигентные цыгане торгуют биткоинами на улице
12:32
Ольга Орлова об уходе из "Дома-2"
12:28
В Вологде пьяная мать покалечила младенца
12:23
Опубликован список лучших школ России
12:15
Мадуро сделал неожиданное заявление о Путине
11:59
Мария Миронова: От нас ничего не зависит
11:57
У супермаркета в Москве нашли отрезанные ноги
11:51
На Рублевке у сына миллиардера украли часы за два миллиона
11:31
Города России померились длиной и кривизной улиц
11:27
В Париже прогремел взрыв
11:24
Германия объявила охоту на Меркель
11:24
Возмущенный Познер потребовал ликвидировать ТЭФИ
11:22
Родившая Анастасия Чернобровина появилась на публике
11:14
В Челябинске женщина выпала из автобуса на ходу (видео)
10:52
Известный пианист сыграл "Это все Россия" и умер за роялем
10:51
7 мифов о пластике век
10:49
Бывший спортсмен сменил пол и стал балериной
10:48
Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет
10:44
В Москве объявлен желтый уровень опасности
10:16
В квартире на юге Москвы нашли мумию
10:12
Американцы раскрыли секрет семейного счастья
10:10
От Малинина отвернулись все дети
10:08
На "Комсомольской" в метро Москвы появились мобильные кассиры
10:01
Собчак дала рекомендацию Поклонской
09:51
Когда в Москве откроются катки
09:44
Москвичи пережили самую холодную с начала осени ночь
09:41
Пять заблуждений о женах олигархов
09:35
Старую технику москвичей уничтожат боевые роботы
09:31
Смартфоны на Android отстали от iPhone X на два года
09:29
После инсульта Волочкова покупает инвалидное кресло
09:28
Блондинка из Минобороны Украины шокировала развратными фото
09:22
Московский банк лишился лицензии
09:03
Российские космонавты похвалили сторонников теории плоской Земли
08:48
Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера
08:42
На премии ТЭФИ разгорелся скандал
08:41
Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки
08:39
Сонный парадокс материнского счастья
08:15
Россиянам обещают дополнительный выходной за прививку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены
Перед свадьбой Шурыгина изменила внешность
Жена Караченцова: У Коли рак
После инсульта Волочкова покупает инвалидное кресло
Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки
Ольга Орлова об уходе из "Дома-2"
Происшествия

iPhone спас женщине жизнь во время стрельбы в Лас-Вегасе

Фото: GLOBAL LOOK press
Женщина рассказала, как смартфон спас ее во время трагедии в Лас-Вегасе. Пуля угодила в iPhone 7 Plus.
прочитано 509 раз

Телефон 33-летней пассажирки сфотографировал таксист, который вез ее с места трагедии. На нижней части задней панели розового iPhone 7 Plus видна огромная дыра – именно туда попала пуля.

ПО ТЕМЕ

Названа главная причина бойни в Лас-Вегасе

Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера

Смартфон не работает, корпус устройства раздроблен, передает Eg.ru. Был ли выстрел направленным или пуля отрикошетила, неясно. Так или иначе, владелица iPhone покинула место бойни невредимой и добралась до дома.

Напомним, вечером 1 октября 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по гостям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. Он оборудовал позицию в одном из номеров гостиницы напротив и за несколько минут убил 59 человек. В давке пострадали более 500 посетителей мероприятия. Когда дверь номера начали взламывать полицейские, злоумышленник застрелился.

По данным СМИ, стрелок принимал успокоительное, которое при определенных обстоятельствах может вызывать приступы агрессии. Препарат ему выписал врач Стивен Уинклер. Со слов экспертов, диазепам провоцирует вспышки гнева, а алкоголь лишь усиливает действие препарата.

В 2015 году финские ученые установили прямую связь между этим средством и немотивированной агрессией. Однако психиатр Майкл Фест из Колумбийского университета считает, что диазепам не имеет отношения к трагедии.

Он способен вызывать кратковременные вспышки ярости, но не может заставлять человека продумывать свои действия, пояснил специалист. Между тем, по сообщениям властей Лас-Вегаса, Пэддок тщательно спланировал нападение – оборудовал огневые позиции и запасся патронами.

Автор: Михаил Войцеховский5 октября 2017, 09:23

комментарии

Политика

Порошенко опорочил честь бежавшего в Россию бизнесмена
Неадекватный Трамп перепугал выживших в катастрофе
Путин рассмешил анекдотом об израильском солдате
Германия объявила охоту на Меркель

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" раскрыла секрет отношений Баскова и Лопыревой
Певица из "Тату" вернулась в Россию и рассказала о втором ребенке
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Исхудавшая Пугачева стала королевой ночи

Проишествия

Резкое пике Boeing заставило россиян прощаться с жизнью
Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой
Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера
Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище

Lifestyle

Уступка Познера погубила ТЭФИ
Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
Собчак дала рекомендацию Поклонской
Эрнст подарил Малахову долгожданный трофей
Общество

Состояние могилы миллиардера Березовского повергло в ужас

В Сети появилось фото заросшего бурьяном места упокоения бизнесмена
Шоу-бизнес

Жена Караченцова: У Коли рак

Супруги намерены бороться с болезнью
Шоу-бизнес

В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой

Разгадан феномен двух самых противоречивых персон
Происшествия

iPhone спас женщине жизнь во время стрельбы в Лас-Вегасе

Пуля попала в заднюю панель телефона

Гороскоп

Лариса Долина выйдет замуж в четвертый раз
Арина Шарапова начинает жизнь заново
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года

Фоторепортажи

Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет
Самые красивые девушки Рунета
Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником

Спорт

Путин посмеялся над президентом "Зенита"
Акинфеев наконец показал красавицу-жену
Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)

Регионы

Суровый уральский стоматолог сам удалил себе зуб (видео)
Убийца "пьяного" мальчика запуталась в показаниях
Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком
В Обнинске интеллигентные цыгане торгуют биткоинами на улице
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru