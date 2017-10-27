Фельдшеры скорой сломали руки 91-летней москвичке

В Москве фельдшеры скорой помощи случайно сломали обе руки 91-летней пациентке. Пожилую женщину уронили на лестницу во время транспортировки.

Известно, что пенсионерка испытывала сильные боли, из-за чего у нее начался нервный срыв. Чтобы успокоить женщину, родные вызвали бригаду психиатрической помощи.

Прибывшие врачи хотели сделать старушке укол, но она стала сопротивляться. В итоге медикам пришлось проводить процедуру, сильно скрутив пенсионерке руки.

На следующий день родные обнаружили, что конечности женщины покрыты синяками и опухли. Им пришлось вновь вызвать скорую помощь, но уже обычную. Однако при транспортировке фельдшеры случайно уронили пенсионерку на лестницу, передает URA.RU.

В результате у пациентки были диагностированы переломы обеих рук. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. Где именно в Москве произошел инцидент, не уточняется. Также неизвестно, с какой именно станции скорой помощи были отправлены обе бригады.